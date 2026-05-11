RTL bekommt neuen Finanzvorstand - Schwebig nun CEO

DOW JONES--Die RTL Group bekommt einen neuen Finanzvorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Alexander von Torklus den Posten Ende September übernehmen. Er ist bislang Executive Vice President Corporate Controlling und Strategy bei der Muttergesellschaft Bertelsmann und folgt auf Björn Bauer. Bauer geht ebenfalls als CFO zur Bertelsmann-Musiktochter BMG. Zudem hat bei RTL nun wie angekündigt Clément Schwebig den CEO-Posten von Thomas Rabe übernommen.

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Schwebig ist kürzlich in den Verwaltungsrat von RTL eingezogen und sitzt mittlerweile auch im Vorstand von Bertelsmann. Die Personalie war bereits im November 2025 angekündigt worden. Rabe, der RTL und Bertelsmann bislang in Personalunion geführt hat, zieht sich wie angekündigt zum Ende des Jahres aus dem Konzern zurück. Sein Nachfolger an der Bertelsmann-Spitze wird Thomas Coesfeld, derzeit Leiter von BMG.

Bertelsmann hatte Ende April angekündigt, seine Musiktochter BMG mit dem US-Label Concord des Investors Great Mountain Partners zusammenzuführen. CEO der neuen BMG wird der bisherige Concord-CEO Bob Valentine.

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DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)