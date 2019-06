RTL und Constantin hoffen auf Neuausrichtung

Früher war Constantin vor allem für seine Kinofilme bekannt. Mittlerweile liegt der Geschäftsschwerpunkt aber auf der Sportplattform Sport1. Eine Umbenennung des Unternehmens ist daher der logische Schritt. Doch auch andere Medienunternehmen sind auf der Suche nach der richtigen Strategie.

Nomen est omen? Das Medienunternehmen Constantin scheint sich dieses Motto zu Herzen genommen zu haben. Ab 1. Januar 2020 will man unter Sport1 Medien AG firmieren. Die Aktionäre sollen dieser Umbenennung auf der Hauptversammlung am 24. Juli ihren Segen geben.

Als Grund führt Constantin die Anpassung des Namens an die geschäftlichen Schwerpunkte an. Diese konzentrieren sich auf die Sport1-Sportplattform mit TV- und Digitalangeboten. Sport1 ist etwa in der Fußballberichterstattung sehr aktiv – national und international -, aber auch rund um die Themen Darts, Eishockey und Basketball.

RTL im Abwärtstrend

Die Mediabranche ist auch andernorts in Bewegung. So bahnt sich ein Einstieg von US-Investor KKR bei Axel Spinger an und die italienische Mediaset hat neulich erst 10 Prozent der Anteile von ProSiebenSat.1 erworben. Auch bei RTL läuft es nicht optimal, der Werbemarkt bereitet vor allem Probleme. Ein Lichtblick ist das Digitalgeschäft, das zuletzt um mehr als 20 Prozent zulegen konnte. Die Aktie ist allerdings seit Monaten in einem Abwärtstrend und hat die charttechnische Unterstützung bei rund 45 Euro nach unten durchbrochen. Zuletzt konnte sich der Titel stabilisieren und ist dabei, die 45er-Marke wieder von unten als Widerstand zu testen. Positiv ist der Dreh beim Momentum (MACD) nach oben.

