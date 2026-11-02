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RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nebius-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nebius
142.68 EUR 5.16 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Nebius-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Nebius-Anteile an diesem Tag bei 18,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 535,045 Nebius-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 154,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82.471,91 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 82.471,91 USD, was einer positiven Performance von 724,72 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Nebius belief sich zuletzt auf 42,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.04.17 Yandex Hold Standpoint Research
06.10.15 Yandex Buy Deutsche Bank AG
31.07.15 Yandex Buy Deutsche Bank AG
30.10.14 Yandex Buy Standpoint Research
24.10.14 Yandex Buy Canaccord Adams

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