RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Nebius-Investment im Blick

12.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nebius-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Nebius-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nebius-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 129,58 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Nebius-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,172 Nebius-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (221,07 USD), wäre die Investition nun 17.060,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 70,61 Prozent gleich.

Alle Nebius-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net