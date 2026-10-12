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Nebius-Investment im Blick

RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nebius-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nebius
197.00 EUR 2.62 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Nebius-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nebius-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 129,58 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Nebius-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,172 Nebius-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (221,07 USD), wäre die Investition nun 17.060,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 70,61 Prozent gleich.

Alle Nebius-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.04.17 Yandex Hold Standpoint Research
06.10.15 Yandex Buy Deutsche Bank AG
31.07.15 Yandex Buy Deutsche Bank AG
30.10.14 Yandex Buy Standpoint Research
24.10.14 Yandex Buy Canaccord Adams

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