RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukrative Nebius-Anlage?

09.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Nebius eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Nebius-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 111,28 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,899 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,36 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 06.11.2026 auf 129,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nebius belief sich jüngst auf 35,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net