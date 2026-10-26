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Lohnendes Nebius-Investment?

RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nebius eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nebius
139.28 EUR -4.44 EUR -3.09 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nebius-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,27 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,111 Nebius-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 2.081,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,13 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Nebius bezifferte sich zuletzt auf 43,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.04.17 Yandex Hold Standpoint Research
06.10.15 Yandex Buy Deutsche Bank AG
31.07.15 Yandex Buy Deutsche Bank AG
30.10.14 Yandex Buy Standpoint Research
24.10.14 Yandex Buy Canaccord Adams

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