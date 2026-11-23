Rentables Nebius-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nebius gewesen.

Das Nebius-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nebius-Anteile bei 75,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Nebius-Papier investiert hätte, hätte er nun 132,714 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 81,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.790,98 USD wert. Damit wäre die Investition um 7,91 Prozent gestiegen.

Nebius war somit zuletzt am Markt 23,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net