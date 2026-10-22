RTX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

22.10.26 06:35 Uhr

RTX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,95 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,96 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde auf 2,65 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTX 1,94 CAD je Aktie verdient.

RTX hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTX

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung