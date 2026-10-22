RTX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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RTX hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,65 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTX 1,94 CAD je Aktie verdient.
RTX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,95 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,96 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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