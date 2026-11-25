Rubber Leaf gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rubber Leaf hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 264,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubber Leaf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubber Leaf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen