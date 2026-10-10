Rubean-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Meldepflicht nachgekommen

10.10.26 10:01 Uhr

Bei Rubean kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 30.09.2026 wurden bei Rubean Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 05.10.2026. M2 Venture GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 30.09.2026 um Rubean-Anteile aus. M2 Venture GmbH erwarb 1.042 Aktien zu einem Kurs von je 4,74 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Rubean zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 3,50 Prozent auf 4,78 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Rubean-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,80 Prozent auf 4,80 EUR zu. Rubean wird aktuell mit einem Börsenwert von 24,80 Mio. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 4.909.930 Aktien beziffert.

Zuvor handelte M2 Venture GmbH am 30.09.2026 mit Rubean-Anteilen. M2 Venture GmbH fügte 3.000 Anteile zu jeweils 4,80 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net