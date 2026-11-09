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Rubio: Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio ist bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien "nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch" gewesen. Er würde nicht sagen, dass man "an der Schwelle zu einem Durchbruch" stehe.

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Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, er glaube nicht, dass neue großangelegte Angriffe im Iran notwendig seien, da das Land wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehe. Solange es Fortschritte bei Verhandlungen gebe, seien neue US-Attacken "höchst unwahrscheinlich", betonte Trump in einem CNN-Telefoninterview.

In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach die USA nach der Kongresswahl am 3. November die Angriffe im Iran wieder aufnehmen könnten. Trumps Republikaner verloren bei der Abstimmung die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, auch wegen Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs.

Rubio sagte, Trump strebe stets an, Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. "Manchmal ist das unglücklicherweise nicht möglich." Trump trifft am Montag in Washington den katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf./so/DP/zb

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