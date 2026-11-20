WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Kritik am Dreiertreffen zwischen den Vereinigten Staaten, China und Russland in Shenzhen hat US-Außenminister Marco Rubio das Format verteidigt. "Die Idee, dass diese drei Staatschefs nicht regelmäßig miteinander agieren sollten, ist nicht nur absurd, sondern gefährlich", sagte er auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Die drei Länder besäßen "die überwältigende Mehrheit der Atomwaffen auf diesem Planeten". Allein deswegen müssten alle drei in der Lage sein, miteinander zu sprechen.

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US-Präsident Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping hatten sich am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am Donnerstag erstmals zu einem Dreiergipfel getroffen. Beobachter warnten etwa vor einer Annäherung der drei größten Atommächte zulasten kleinerer Staaten und einer möglichen Schwächung der internationalen Ordnung./ngu/DP/he