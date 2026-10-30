Rubio wirbt für mehr Kooperation unter den G20

30.10.26 16:18 Uhr

ATLANTA (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat beim Treffen der G20-Außenminister in Atlanta für mehr Zusammenarbeit unter den Teilnehmerstaaten geworben. Wirtschaftliche und geopolitische Krisen bedrohten den globalen Handel, die Versorgung mit Energie und Lebensmitteln sowie die freie Schifffahrt, sagte er in einer Rede zu Beginn des Treffens der großen Industrie- und Schwellenländer. "Die G20 müssen gemeinsam daran arbeiten, diesen Bedrohungen entgegenzutreten."

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Rubio sagte weiter, die Herausforderungen der Staatengemeinschaft seien heute vielschichtig und miteinander verwoben. "Und genauso müssen auch die Lösungen sein."

Bei dem Treffen in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia dürften vor allem die russische Invasion in der Ukraine sowie der Krieg im Iran im Fokus stehen. Beide Konflikte stellen eine erhebliche Belastung für die Weltwirtschaft dar. Die US-Regierung hatte den Iran-Krieg gemeinsam mit Israel begonnen und ihren Partnern wiederholt mangelnde Unterstützung vorgeworfen./jcf/DP/zb