Rubrik Aktie News: Rubrik verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 88,40 USD abwärts.
Die Rubrik-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 88,40 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,78 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 61.235 Rubrik-Aktien.
Am 07.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD an. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 13,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,22 USD. Mit einem Kursverlust von 66,95 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.
Rubrik ließ sich am 05.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 278,48 Mio. USD gegenüber 187,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 09.09.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2026.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,983 USD je Rubrik-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
