Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 87,76 USD ab.

Die Rubrik-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 87,76 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 85,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,00 USD. Zuletzt wurden via New York 142.089 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 14,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,22 USD fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 66,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 05.06.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278,48 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 187,31 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 14.09.2026.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,983 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?