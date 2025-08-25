DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.166 -0,8%Nas21.214 -1,1%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.527 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend im Minus

02.09.25 20:24 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend im Minus

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 87,76 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
74,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rubrik-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 87,76 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 85,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,00 USD. Zuletzt wurden via New York 142.089 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 14,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,22 USD fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 66,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 05.06.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278,48 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 187,31 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 14.09.2026.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,983 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung