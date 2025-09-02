Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 88,18 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 88,18 USD. Bei 88,82 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,26 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 39.050 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,22 USD. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 201,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 05.06.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -4,15 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 278,48 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 187,31 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 vorlegen. Rubrik dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.09.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rubrik-Verlust in Höhe von -0,983 USD je Aktie aus.

