Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 87,15 USD abwärts.

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 87,15 USD. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 86,92 USD. Bei 88,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 149.314 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 14,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 29,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 66,47 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Am 05.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -4,15 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent auf 278,48 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 187,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 14.09.2026.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,983 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?