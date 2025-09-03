DAX23.784 +0,8%ESt505.351 +0,5%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.455 +0,4%Nas21.562 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1644 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.545 -0,4%
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Kursverlauf

Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Nachmittag ab

04.09.25 16:10 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Zuletzt ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 85,69 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Rubrik
74,50 EUR -1,00 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 85,69 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Rubrik-Aktie bis auf 85,28 USD. Bei 88,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.414 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD. 19,48 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 29,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 65,90 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.06.2025 lud Rubrik zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 278,48 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 187,31 Mio. USD umgesetzt.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2025 präsentieren. Am 14.09.2026 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,982 USD je Rubrik-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

