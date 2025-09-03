Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagabend mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 86,95 USD ab.

Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 86,95 USD abwärts. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,20 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 88,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 121.920 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,22 USD. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 197,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 05.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278,48 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 187,31 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 14.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,982 USD je Rubrik-Aktie.

