Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 88,41 USD zu.

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 88,41 USD. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 88,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 22.090 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 15,80 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 29,22 USD. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 202,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Rubrik ließ sich am 05.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,48 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 14.09.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,975 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?