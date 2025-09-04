DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.436 -0,4%Nas21.687 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,70 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Abend freundlich

05.09.25 20:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Rubrik. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,9 Prozent auf 89,91 USD zu.

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 89,91 USD. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 90,00 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,70 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 180.967 Aktien.

Am 07.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 29,22 USD. Abschläge von 67,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,15 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 278,48 Mio. USD – ein Plus von 48,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 187,31 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 14.09.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rubrik-Verlust in Höhe von -0,975 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

