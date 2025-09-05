Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 93,97 USD.

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 93,97 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 95,25 USD. Bei 94,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 160.443 Rubrik-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 29,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 05.06.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -4,15 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 278,48 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 187,31 Mio. USD umsetzen können.

Am 09.09.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.09.2026 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,975 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

