DAX23.749 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.409 ±0,0%Nas21.883 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Nachmittag fester

08.09.25 16:10 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 93,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
78,50 EUR 4,50 EUR 6,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 93,97 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 95,25 USD. Bei 94,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 160.443 Rubrik-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 29,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 05.06.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -4,15 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 278,48 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 187,31 Mio. USD umsetzen können.

Am 09.09.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.09.2026 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,975 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung