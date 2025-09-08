Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Abend an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Das Papier von Rubrik legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 98,37 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,9 Prozent auf 98,37 USD. Bei 99,70 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,55 USD. Zuletzt wechselten via New York 474.422 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 4,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 29,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 236,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 05.06.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,15 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,48 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Rubrik möglicherweise am 14.09.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,975 USD je Rubrik-Aktie stehen.

