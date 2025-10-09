Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 83,36 USD.

Die Rubrik-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 83,36 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,80 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.881 Rubrik-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,82 Prozent. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 34,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 58,43 Prozent wieder erreichen.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

