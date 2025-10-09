DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.337 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.990 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,91 -0,3%Gold4.014 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

09.10.25 16:09 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 83,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
71,50 EUR -1,00 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rubrik-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 83,36 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,80 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.881 Rubrik-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,82 Prozent. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 34,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 58,43 Prozent wieder erreichen.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung