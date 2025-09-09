Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag weit abgeschlagen

So bewegt sich Rubrik

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 13,2 Prozent auf 85,50 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 13,2 Prozent auf 85,50 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 83,50 USD. Bei 94,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 503.066 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 19,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (29,22 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 65,82 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 309,86 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.09.2026 erwartet.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,947 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

