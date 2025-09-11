Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 75,95 USD.

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 75,95 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 75,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 216.584 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 102,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,80 Prozent. Bei einem Wert von 30,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 152,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 15.09.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,504 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

