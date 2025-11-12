Rubrik Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Rubrik

Kursverlauf

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 75,39 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 75,39 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 75,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,06 USD. Zuletzt wechselten 17.700 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 26,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 42,09 USD. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 44,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.12.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

