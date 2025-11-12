Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Rubrik

Notierung im Blick

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 73,98 USD.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 73,98 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Rubrik-Aktie bis auf 73,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.608 Rubrik-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 27,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 42,09 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rubrik möglicherweise am 03.12.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

