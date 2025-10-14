Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Dienstagabend nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 79,22 USD abwärts.

Die Rubrik-Aktie musste um 20:05 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 79,22 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,95 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 190.906 Rubrik-Aktien.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,40 USD fiel das Papier am 24.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,79 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

