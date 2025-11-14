Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 70,20 USD.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 70,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 67,76 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 68,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.735 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 45,84 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,09 USD ab. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 66,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,98 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 204,95 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 03.12.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

