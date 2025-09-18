DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.300 +0,3%Nas22.582 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Rubrik im Fokus

Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Aufwind

19.09.25 20:24 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Aufwind

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
66,50 EUR 3,00 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 79,74 USD zu. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 80,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 521.567 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Gewinne von 28,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 09.09.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 309,86 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 204,95 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

