Fokus auf Aktienkurs

Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

21.08.25 16:11 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Rubrik zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 85,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
71,50 EUR 1,50 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 85,20 USD. Die Rubrik-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,40 USD an. Bei 84,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.289 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,17 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 29,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Mit Abgaben von 65,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Rubrik ließ sich am 05.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 278,48 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 187,31 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 09.09.2025 gerechnet. Rubrik dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.09.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,983 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

