Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend mit Aufschlag

Die Aktie von Rubrik zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 88,10 USD.

Das Papier von Rubrik konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 88,10 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 88,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,24 USD. Bisher wurden heute 142.617 Rubrik-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,22 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 66,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.06.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 187,31 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 278,48 Mio. USD ausgewiesen.

Am 09.09.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2026.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,983 USD je Rubrik-Aktie stehen.

