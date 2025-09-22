Rubrik Aktie News: Rubrik verbilligt sich am Nachmittag

Rubrik im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 80,06 USD.

Die Rubrik-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 80,06 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,40 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,82 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 101.295 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,88 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2024 bei 30,35 USD. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 163,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Verlust von -0,478 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

