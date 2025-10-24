Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit Aufschlag

Rubrik im Blick

Die Aktie von Rubrik zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 79,00 USD zu.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 79,00 USD. Bei 79,00 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 78,28 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 60.596 Aktien.

Am 07.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 37,79 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 52,16 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 309,86 Mio. USD – ein Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 204,95 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.

