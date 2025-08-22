DAX24.276 -0,4%ESt505.459 -0,5%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.420 -0,5%Nas21.518 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1696 -0,2%Öl68,67 +1,3%Gold3.375 +0,1%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag billiger

25.08.25 16:10 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag billiger

25.08.25 16:10 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rubrik. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 88,56 USD.

Die Rubrik-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 88,56 USD abwärts. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,49 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 47.249 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 13,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,22 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 67,01 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 05.06.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,53 USD gegenüber -4,15 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 278,48 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 187,31 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.09.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Rubrik-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 14.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,982 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

