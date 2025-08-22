Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Montagabend freundlich

Blick auf Rubrik-Kurs

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 89,07 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 89,07 USD nach oben. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 90,44 USD zu. Mit einem Wert von 89,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 140.144 Rubrik-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 29,22 USD. Abschläge von 67,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rubrik veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 278,48 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,31 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 48,67 Prozent gesteigert.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Verlust von -0,982 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

