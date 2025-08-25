DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.261 -0,1%Nas21.469 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,41 -1,9%Gold3.384 +0,5%
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
So entwickelt sich Rubrik

Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

26.08.25 16:10 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 88,60 USD.

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 88,60 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,13 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,81 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.782 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (29,22 USD). Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 67,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Am 05.06.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -4,15 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 278,48 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 187,31 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 14.09.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rubrik-Verlust in Höhe von -0,982 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

