Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 85,82 USD.

Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 85,82 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,66 USD nach. Bei 87,81 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 151.863 Aktien.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Bei 29,22 USD fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 65,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.06.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,53 USD gegenüber -4,15 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,48 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 präsentieren. Rubrik dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.09.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,982 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

