Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Rubrik zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 86,99 USD.

Das Papier von Rubrik konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 86,99 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 87,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.794 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 15,03 Prozent niedriger. Bei 29,22 USD erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 197,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 05.06.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -4,15 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 278,48 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 187,31 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.09.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Rubrik-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 14.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,983 USD je Rubrik-Aktie.

