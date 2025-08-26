Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Plus
Die Aktie von Rubrik zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 88,22 USD.
Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 20:07 Uhr 3,6 Prozent. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 88,28 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 86,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.337 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 13,83 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 29,22 USD. Mit Abgaben von 66,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Rubrik veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 278,48 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,31 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 14.09.2026.
Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,983 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
