DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.612 +0,4%Nas21.589 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Plus

27.08.25 20:24 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Plus

Die Aktie von Rubrik zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 88,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
73,50 EUR -1,50 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 20:07 Uhr 3,6 Prozent. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 88,28 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 86,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.337 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 13,83 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 29,22 USD. Mit Abgaben von 66,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Rubrik veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 278,48 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,31 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 14.09.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,983 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung