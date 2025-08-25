Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rubrik zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 90,38 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 90,38 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 90,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,22 USD. Zuletzt wurden via New York 66.539 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 102,38 USD markierte der Titel am 07.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 13,28 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,22 USD am 11.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 67,67 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 05.06.2025. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,15 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 278,48 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 187,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2026.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,983 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?