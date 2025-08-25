Rubrik Aktie News: Rubrik haussiert am Donnerstagabend

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Rubrik. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 7,7 Prozent auf 94,25 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 94,25 USD zu. Im Tageshoch stieg die Rubrik-Aktie bis auf 94,34 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 279.286 Rubrik-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 29,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 222,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -4,15 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,48 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Rubrik am 09.09.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,983 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

