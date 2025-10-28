DAX24.309 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.710 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Nachmittag nach

28.10.25 16:08 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,43 USD ab.

Die Rubrik-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 77,43 USD abwärts. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,23 USD nach. Bei 78,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 65.536 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2024 (39,40 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.09.2025 lud Rubrik zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 309,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.

2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,478 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

