Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 76,46 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 76,46 USD. Im Tief verlor die Rubrik-Aktie bis auf 76,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 228.794 Rubrik-Aktien.

Bei 102,38 USD markierte der Titel am 07.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 25,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,40 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

