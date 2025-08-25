Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 91,56 USD.

Die Rubrik-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 91,56 USD abwärts. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,56 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 30.127 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 102,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 213,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 05.06.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -4,15 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 278,48 Mio. USD – ein Plus von 48,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 187,31 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 09.09.2025 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Rubrik möglicherweise am 14.09.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,983 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?