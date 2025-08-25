DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.536 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Heute im Fokus
Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend mit Abschlägen
Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 88,90 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 4,4 Prozent auf 88,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 88,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.057 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 29,22 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 204,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Rubrik veröffentlichte am 05.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 278,48 Mio. USD gegenüber 187,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2025 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Rubrik möglicherweise am 14.09.2026 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,983 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

