Rubrik: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Rubrik lud am 04.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent auf 387,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 278,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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