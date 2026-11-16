Ruchi Soya Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Ruchi Soya Industries veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,86 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,75 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 113,23 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,99 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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