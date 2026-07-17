Aurubis-Aktie bricht dennoch ein: Hohe Kupferpreise stützen - Ausblick etwas optimistischer

Rückenwind

06.08.26 09:29 Uhr

Mit Rückenwind durch hohe Kupferpreise und gestiegene Schwefelsäureerlöse blickt Aurubis etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr als bisher.

Bei einem Umsatzwachstum um 40 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro stieg das operative Vorsteuerergebnis im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um rund 160 Prozent auf 149 Millionen Euro, wie Aurubis am Donnerstag mitteilte. Für die ersten neun Monate des Jahres steht damit ein operativer Vorsteuergewinn von 374 Millionen Euro in den Büchern, was etwas mehr ist als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Vorstand sieht diesen Gewinn im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr nun am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro.

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Aurubis-Aktie volatil - Händler: starke Quartalszahlen

Nach deutlichen Kursgewinnen im vorbörslichen Tradegate-Handel verliert die Aurubis-Aktie im offiziellen XETRA-Handel zeitweise 6,57 Prozent auf 179,10 Euro.

Die Hamburger Kupferhütte rechnet nach deutlichen Zuwächsen im abgelaufenen Jahresviertel für das Geschäftsjahr (Ende September) nun mit einem operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Ein Händler bezeichnete die Quartalszahlen in einer ersten Reaktion als stark. Gleichwohl seien die Aktien zuletzt schon recht gut gelaufen.

Bis zum Handelsschluss am Mittwoch hatten die Aktien allein 2026 rund 54 Prozent gewonnen, wenngleich sie zuletzt etwas vom im Juni erreichten Rekordhoch von 225 Euro zurückgekommen und dabei bis Anfang Juli auf gut 163 Euro gefallen waren. Seither zog der Kurs wieder an.

/mis/zb

HAMBURG (dpa-AFX)